Lidija Vukićević: Imam dečka, divno mi je, srećna sam

Jedna od najpoznatijih domaćih glumica Lidija Vukićević, svaki put za novogodišnje praznike, svoj dom na Bežinijskoj kosi dekoriše tako da sve izgleda veoma bajkovito.

"Što se energije tiče, cele godine vlada, dobra energija. Mislim da je to mnogo važnije nego da vlada samo kada su praznici i kad se nešto događa, tako isto je i sa ljudima. Sa kim nisam dobra, ne čestitam mu rođendan jer je u suprotnom to foliranje", rekla je glumica.

"Ove godine sam ukrasila kompletnu kuću i okitila božanstvenu jelku do plafona. Ne znam kako ću provesti ovogodišnje praznike, jer nikada ništa ne znam unapred, meni se najbolje stvari događaju kada dolaze spontano. Sada se radujem što mi je kuća ovako okićena, uživam u tom kućnom ambijentu", rekla je glumica.

Kako ističe, u Novoj godini, kako sebi, tako i drugima želi isključivo zdravlje.

"Moj moto života je da uvek krećem od zdravlja. Zdravlje i da budu svoji. Ljudi se prilagođavaju i u tom prilagođavanju se izgube, a treba da zadrže sebe. Individualizam je nešto najlepše što može da postoji", rekla je, a zatim se osvnula na to što su u godini za nama, mnogi glumci, su na žalost, bili zaraženi koronom:

"Ja prihvatim situaciju onakva kakva jeste, nešto što se mora to je tako i ne pravim dramu i onda to lagano prođem. Vakcinisala sam se i odbijam koronu od sebe i smatram da neće to mene zadesiti. Putujem po svetu, idem, vraćam se, nemam strah. Najveći problem je u strahu, jer strah slabi imunitet. Sa druge strane, mnogi ljudi su otišli zbog korone, znam za mnoge slučajeve koji su po bolnicama, da su bolnice prepune, pa me to opterećuje. Empatična sam."

Svi pričaju o partneru Lidije Vukićević i o njenom statusu, a ona je na to kratko rekla:

"Zauzeta sam. Meni je drago da se to ne zna, jer to je moj privatni život. Lepo mi je i divno, prosto uživam. Kompletno sam jako srećna."

