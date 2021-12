Lidija Vukićević objavila nikad viđenu sliku sa sinovima

Popularna glumica Lidija Vukićević podijelila je staru uspomenu sa svojim sinovima Andrejem i Davidom Mrkelom i poslala snažnu poruku mnogim majkama.

Naime, Lidija je na svom Instagram profilu objavila staru sliku sa sinovima, a oni su tada bili jako mali, Andrej je imao oko tri godine, a David nekoliko mjeseci.

Glumica je tada pozirala sa svojim nasljednicima, mlađeg držeći u naručju, dok je stariji sjedio tik do nje. Ona je istakla da vrijeme mjeri po tome kakvi su ljudi postali njeni sinovi.

"Vreme ne merim po tome koliko su porasli, nego kakvi su ljudi izrasli. Mama", napisala je glumica uz fotografiju sa sinovima.

Lidija je sinove dobila sa bivšim mužem Mitrom Mrkelom, Andrej je fudbaler, dok je David pilot, a njeni naslkednici važe za momke na mjestu i prave zavodnike. Glumica je jednom prilikom pričala o tome kako je vaspitavala svoje nasljednike.

"Ne možete decu da vaspitavate onda kada počnu da nalaze devojke, kada počnu da nalaze društvo. Kasno je. Dete se vaspitava onog trenutka kada ga dobijete, kada ga dovedete iz porodilišta kući. Verujte mi. Apsolutno govorim iz svog iskustva. Moj sin David, kad je bio beba, kad ugasite svetlo on počne da plače, kad upalite on stane. Ja lepo po pelenici, malo, onako, ćuti, ne smeš da plačeš. Verujte, ja ugasim svetlo, on ne plače. Morate da razvijate tu komunikaciju od bebe", rekla je Lidija ranije.

Dodaje da nije bila majka koja je bila škrta da se posveti djeci.

"Moja mama je govorila 'Vučeš ih svuda, ko piliće'. I tačno je, ja sam svoju decu svuda vukla i uvek su bili uz mene. Čak, posle razvoda 10 godina nikad nisam izlazila, to zna moj stari komšiluk. Posvetila sam se deci, od rođenja njihovog, da biste imali uvid i da biste znali šta od njih možete da očekujete. Sad, uvek može da se dogodi nešto, naravno da to postoji, može da ih povede društvo, ovo ili ono. Ali ste zato supervizor kroz ceo život. Bez nametanja", rekla je ona tada, prenosi Telegraf.