Lidija Vukićević otvorila dušu o karijeri

​Poznata glumica Lidija Vukićević govorila je o svojoj dugogodišnjoj karijeru, ulozi Violete Popadić u ''Boljem životu'' koja joj je bila lična karta, ali i o tajni svoje ljepote i odgajanju i vaspitavanju sinova Andreja i Davida.

"Ja sam celog života Violeta, ali ja ne želim da bežim od te uloge. Ona mi je napravila kontakt sa publikom. Violeta mi je mnogo pomogla kad sam bila u Makedoniju, imala sam predstave, ja sam tamo otvorila sva pozorišta na svoje ime, odnosno na ime Violeta Popadić, Violeta je još aktuelna", rekla je Lidija i otkrila da li joj je ljepota pomogla ili odmogla tokom glumačke karijere.

"Meni je lepota pomogla. Možda neki muškarci ne vole lepe i atraktivne žene, ali meni je bitno da se ja dobro snalazim u svojoj koži i to mi je najbitnije. Mislim da čovek i žena treba da bude zadovoljna sobom. Od nakita nosite stav, samopouzdanje, osmeh i neku pozitivnu energiju, ja verujem u energiju. Energija je ta koja spaja i privlači i održava. Ima milion prelepih muškaraca i žena, ali nema vajba. Energija je mnogo bitnija od fizičkog izgleda. Mislim da sam ja zato i super sarađivala sa glumcima. Oni su osećali tu moju ponekad i mušku energiju. Ja nikad nisam savijala kičmu po cenu uloge. Mama mi bila profesor književnosti, a otac ministar obrazovanja. Ja potičem iz jedne patrijarhalne kuće, kod nas se znalo uvek, ne da budeš nadobudan, treba stajali sa obe noge čvrsto na zemlji. Treba da ostanete svoji u svakom trenutku", poručila je glumica u i progovorila o sinovima.

"Manje sam ponosna na to da sam se zaledila u nekom vremenu, nego na to da kažu da su moji sinovi dobri ljudi. Ja sam zajedničkom saradnjom uspela da oni postanu pravi ljudi i da imaju dušu i srce. Sve manje ljudi razmišlja dušom i srcem, novac je na prvom mestu. To ne znači da treba da postanemo roboti, moja deca nisu roboti i ja sam na to ponosna. Naravno da svaka majka voli svoju decu, ali greška je kad ljudi misle da se deca vaspitavaju samo ljubavlju. Ljubav podrazumeva i poneki šamarčić i da budete i strogi, da se naljutite... Možda nisam imala svaki dan skuvano, ali sam imala razgovor. Rekli oni ili ne, ja sam s vrata odmah videla ako imaju problem. Sedela sam do ujutru sa njima, ali nisam davila. To iritira decu. Muškarci žele da se dokazuju i treba ih pustiti. Neki roditelji treba da dobiju sertifikat za roditeljstvo. To je nešto vrlo zahtevno, ja kad sam dobila decu, 10 godina nisam nigde izlazila. Ako sam ja išla negde, ako sam imala predstavu, oni su sa mnom išli i morali su da budu dobri i da ćute", kaže Lidija, a o prijateljtsvima poručuje:

"Imam veoma malo prijatelja, jer podrazumevam pod tim davanje do kraja, a ne površnost. Pre svega treba prepoznati neke ljudske kvalitete", rekla je glumica, prenosi Kurir.