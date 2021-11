Lindzi Loan neprepoznatljiva na setu filma

Glumica Lindzi Loan (35) proslavila se ulogama u Diznijevim filmovima ''Zamka za roditelje'', ''Šašavi petak'', ali i filmu ''Opasne djevojke'', a sada se vraća na male ekrane i to u božićnom filmu 'The Shadow Within'. Posljednji film snimila je prije dvije godine.

Netflix je objavio fotografiju na kojoj su Lindzi i Kord Overstrit (32) i tako najavili film u kojima oni imaju glavne uloge.

"Oh, šetnja zimskom zemljom čudesa s Lindzi Loan i Kord Overstrit... Produkcija je u tijeku za njihovu blagdansku romantičnu komediju. Stiže 2022. na Netflix", ističe streaming platforma. Ulogom u Netflixovom filmu pohvalila se i sama Lindzi.

"Povratak na posao, ne mogu biti sretnija! Akcija", napisala je uz fotografiju iz filma.

Hiljade njezinih obožavatelja presretno je što se vratila, ali nisu mogli ne primijetiti koliko se promijenila. Pišu joj kako nimalo ne nalikuje samoj sebi, prenosi 24sata.

"Izgleda tako drugačije, kao da na fotografiji ima previše fotošopa iako već ima prelijepo lice", napisala je jedna pratiteljica, a druga dodala: "Nisam je prepoznala dok nisam vidjela ime."

Glumica je imala problema s opijatima pa je bila na odvikavanjima, a neko vrijeme i u zatvoru.