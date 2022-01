Maja Berović pokazala kako izgleda u devetom mesecu trudnoće

Pjevačica Maja Berović ušla je u deveti mjesec trudnoće i broji sitno do porođaja.

Maja je veoma aktivna na društvenim mrežama otkako je u drugom stanju, te nerijetko sa svojim pratiocima na mrežama dijeli fotografije iz svoje svakodnevnice.

Ona je sada na storiju podijelila sliku na kojoj je pozirala samo u donjem vešu, dok je preko imala crnu košulju ispod koje su se nazirale gole grudi.

Njen trudnički stomak došao je u prvi plan, a ova objava izazvala je lavinu komentara.

Inače, Maja je nedavno otkrila zbog čega je baš sada poželjela da se ostvari kao majka.

"Gradila sam karijeru, da sam se posvetila majčinstvu, ne bih mogla napraviti to što sam napravila. Generalno ja sam ostvarila to što sam htela u životu. Pre par dana smo objavili i snimak koncerta u Areni. Sada se probudila ta želja da imam to nešto što je deo mene, to ne treba forsirati, već sačekati pravi momenat", rekla je Maja i dodala kako se osjeća.

"Sve je isto, samo se malo više čuvam, ne izlazim nigde zbog virusa, pazim šta jedem, sve ostalo je okej. Malopre mi šminker kaže ''Mislio sam da ćeš biti nervozna'', a meni hormon sreće na maksimalnom nivou", otkrila je pjevačica.

