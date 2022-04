Maja Nikolić o estradi: " Sodoma i Gomora"

Maja Nikolić progovorila je o svom poslu i karijeri kao nikada do sad. Prisjećajući se svojih početaka, prije svega, poslije tri decenije na sceni, naglašava kako su se mnoge stvari i te kako promijenile.

"Mnogo se promenilo jer sam ja krenula sa estradnih dasaka, sa festivala i tada si morao da se boriš da na svakom festivalu briljiraš, da budeš najbolji i zaista sam imala sreće da sam plenila glasom. Nemamo više te festivale gde ljudi mogu da promovišu svoj talenat", navela je pjevačica za medije, pa dodala kako su je, pošto je startovala, brojne kolege podržale, a posebno "njena estradna mama".

"Svi su mi bili podrška, počev od moje Maje Odžaklijevske, do Radeta Radivojevića, do Vladimira Gajića. Maja Odžaklijevska je moja estradna mama koja mi je pomogla srcem i odvela na prvu emisiju i dala mi kontakte sa mnogim džez i pop muzičarima u Srbiji, čak sam jedno vreme i živela kod nje i ona me dan danas zove 'Moja treća ćerka'".

Pjevačica se takođe osvrnula i na temu elitne prostitucije, kojom su se u posljednje vrijeme mnogi bavili.

"Ja sam čula, ali nisam deo tog sveta, apsolutno me ne zanima, ali kao mama dva sina sam apsolutno protiv toga i treba da se kazni. Nisam uopšte za legalizaciju prostitucije, već da treba da se ukine, jer država i kažnjava taj zanat zato što je nemoralan. Ne mogu takve žene, starlete i pevačice kojih u poslednjih godina ima koliko hoćeš da budu uzor našoj deci. Uzor je jedan Nikola Tesla, vladika Nikolaj Velimirović, a ne neka starleta koja prodaje svoje telo", smatra ona.

Zatim, naglasila je koliko joj je drago što sinovi nisu krenuli njenim stopama.

"Ja bih bila podrška čime god da se bave, ali ni jedan ni drugi hvala Bogu ne žele da se bave javnim poslom. Kad pogledamo u poslednjih par godina ovo nije profesija ni za koga, zato što je mnogo degradirana profesija nas umetnika i pevača... Nažalost druga vremena, sve se promenilo i meni se to ne dopada, baš je onako Sodoma i Gomora", zaključila je Nikolićeva.