Manekenka doživjela neprijatnost na aerodromu - morala da obuče bluzu

Američka menekenka i modna inflenserka Olivija Kulpo doživjela je pravu neprijatnost pri ulasku u avion "American Airlines" kompanije.

Kulpo je bila na aerodromu, na putu za Meksiko, a radnik pomenute avio-kompanije rekao joj je da njena kombinacija - crni top, biciklistički šorc i crni kardigan, nisu u skladu sa kodeksom oblačenja te kompanije.

Ubrzo nakon ovog događaja, na svom Instagram profilu ogdlasila se i njena sestra Aurora koja je burno regovala, te izrazila svoje mišljenje povodom cjelokupnog događaja.

"Pogledajte njenu odjeću. Izgleda slatko, izgleda prikladno, zar ne? Zovu je i kažu joj da mora da obuče bluzu, inače ne može da uđe u avion. Recite mi da to nije tako poremećeno", rekla je.

Olivia Culpo was forced to cover up and wear her BF Christian McCaffrey's hoodie in order to board a flight. https://t.co/V9HYIGFAch