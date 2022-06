Manekenka tvrdi da je izbačena iz aviona zbog grudi teških 10 kilograma

Manekenka sa grudima koje teže čak 10 kilograma izjavila je da je nedavno izbačena sa leta zbog svog izgleda, navodeći da se osjećala "dehumanizovano" od strane avio-kompanije.

Meri (25), kako se ova djevojka predstavlja, stigla je na aerodrom 31. maja da bi se ukrcala na let iz Toronta u Kanadi, za Dalas u SAD, ali, nakon što je prošla obezbjeđenje i ušla u avion, navodno joj je rečeno da napusti let.

Ona tvrdi da joj je osoblje reklo da je uklonjena jer je nosila slušalice i nije slušala uputstva stjuardese, ali manekena vjeruje da je to zapravo bilo zbog njenog izgleda.

Meri je u to vrijeme nosila helanke i sportski grudnjak i navela je da ju je ekipa izbacila jer "izgleda previše eksplicitno".

"Izbačena sam sa leta zbog toga kako izgledam. Molim vas, prestanite sa diskriminacijom, molim vas, ovo je odvratno. Osjećam se tako osramoćeno i dehumanizovano trenutno, vi momci nemate pojma. Očigledno je (moja odjeća) razlog zašto su me izbacili, jer izgledam previše eksplicitno. Ali to nije legalno, pa su morali da kažu da je to zato što sam spavala i nisam htjela da ih čujem", napisala je na svom Instagram nalogu.

Ova manekenka kaže da planira da tuži neimenovanu avio-kompaniju - iako još nije preduzela nikakvu pravnu akciju, prenosi Telegraf.