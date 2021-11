Marija Petronijević objasnila zašto joj sin još nema ime

Glumica Marija Petronijević (34) porodila se 28. oktobra i na svijet je donijela dječaka, a sada je progovorila o majčinskoj ulozi ali i zašto njen sin još uvijek nema ime.

"Ne sećam se šta sam pomislila, ali znam da sam osećala zadovoljstvo, sreću, radost, ljubav. I to u nemerljivim količinama, koje se ne mogu rečima ni blizu opisati", rekla je Petronijević.

Kaže da je kum dao prijedloge imena, o kojima razmišljaju.

"Uskoro ćemo i odlučiti kako će nam se zvati sin", istakla je Petronijević.

Marija prije porođaja nije željela da sazna pol bebe, a evo šta kaže na činjenicu da je rodila sina.

"Čin rađanja i ono sto on sa sobom nosi, ili što je meni doneo, sam po sebi je novo iskustvo, za koje ne mogu reci da je iznenađujuće, ali je svakako drugačije od svega onoga što sam do sada imala priliku da osetim. Pol bebe mi nije bio poznat do rođenja. Zbog toga je do izlaska iz bolnice ostalo malo vremena da se za malog dečaka spremi sve ono što mu je bilo potrebno posle dolaska iz porodilišta", rekla je Petronijević.

Istakla je da je majčinstvo uloga njenog života.

"Snovi su široka kategorija, ali nesumnjivo imam utisak da trenutno igram i živim svoju zivotnu ulogu", kaže Marija.

Petronijevićeva se dotakla i toga da li planira da svom mezimcu podari brata ili sestru.

"Želim da sin ne bude jedinac. A kada i da li će dobiti brata ili sestru, zavisi ne samo od naše volje i zelje već nekada i od toga da li je to moguće", zaključila je glumica, prenosi Telegraf.