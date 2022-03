Marija Šerifović: Ako me Konstrakta pozove neću ići sa njom u Torino

Pop zvijezda Marija Šerifović jedina srpska evrovizijska pobjednica prokomentarisala je Anu Đurić, poznatiju kao Konstrakta, koja će ove godine predstavljati Srbiju na Evroviziji.

Marija je otkrila da li podržava Konstraktu na predstojećem takmičenju u Italiji.

"Podržavam Konstraktu, navijaću apsolutno za nju u Torinu i to je to", započela je Šerifovićeva, pa prokomentarisala da li Konstrakta može donijeti pobjedu Srbiji sa pjesmom "In corpore sano".

"Za početak smatram da je važno da uđe u finale, ostalo su više sile", rekla je Marija, a na pitanje da li će otići sa Konstraktom u Torino, ukoliko je bude pozvala, odgovorila je:

"Neću imati vremena da odem sa njom, ali joj želim svu sreću".

Podsjetimo, Marija je 2007. godine pobijedila na Evroviziji sa pesmom "Molitva", a šta nam je sve rekla pogledajte u videu na početku teksta.

(Telegraf)