Marija Šerifović saznala ono što ju je godinama "mučilo"

Pop zvijezda Marija Šerifović imala je veliku želju da sazna svoje porijeklo, pa je zbog toga uradila DNK test nakon kojeg je saznala mnogo zanimljivih informacija o sebi i svojim precima.

"Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam da kopam i da vidim ko su bili i šta su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto želim baš precizno da se bavim time...", rekla je Marija i dodala:

"Čak sam i nedavno uradila jedno DNK istraživanje moje genetsko odakle sve vučem korene. To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno za početak geografski odakle potiču vaši koreni".

Dakle, mene ima gde me nema... Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično imajući u vidu našu istoriju. Tu sam saznala još i da imam problem sa glutenom. Zabavno je znati odakle potičete - ispričala je pjevačica za Kurir.

Podsjetimo, Marija je nedavno ispričala i da planira da postane majka, a tada je otkrila i da li sebe vidi u vjenčanici.

"Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se verovatno i bliži", rekla je ona ranije i dodala:

"Generalno sve što ima veze sa detetom je ozbiljna stvar i nema šale za to. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem.

Marija je otkrila da može sebe da zamisli u vjenčanici i da želi ogromnu bijelu haljinu.

"Meni to maestralno stoji. Prosidbu nisam zamišljala, ali venčanicu jesam i odlično mi stoji. Sigurno ću poneti neku Valentino sa jedno 20 metara da se vuče iza mene i to će sigurno biti jedna od lepših venčanica koju su ljudi videli", otkrila je Šerifovićeva.

