Marija Veljković otvoreno o razvodu: Ja sam se preselila sa djecom

Voditeljka "Slagalice" Marija Veljković razvela se nakon više od deceniju braka sa Milanom Milovanovićem.

Sada je prvi put za domaće medije govorila otvoreno na ovu temu.

"Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno", priča Marija.

Otkriva da u njihovom odnosu nije presudila treća osoba.

"Ne mora da bude tako. Emotivno smo se udaljili i to je bio kraj. Kada ste s nekim jako dugo, a sve više osećate da nije kao pre, takve odluke se same nametnu - iskrena je voditeljka, koja se pre šest dana sa svojom decom preselila u devojački stan", istakla je Veljkovićeva.

Kaže da joj je trebalo vrijeme da se organizuju.

"On je ostao u našem stanu, a ja sam se sa decom i kučetom preselila u svoj devojački, u kome nisam bila od 2009. godine. Nije lako, ali nastaviš život", ističe ona, prenosi Telegraf.