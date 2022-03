Marijana Mićić otkrila zašto nije uzela prezime svog partnera

​Glumica i voditeljka Marijana Mićić sredinom decembra rodila je kćerku Anu, a sada je prvi put javno govorila o majčinstvu.

Marijana je istakla da uživa u novoj ulozi i da joj je nasljednica veoma dobra beba, te sa njom nema problema.

"Mnogo je lepo, mnogo teško. Ono što ti pričaju: 'Jao, to je baš naporno' - nemate pojma koliko je to naporno (smeh). Još imamo sreće da imamo dobro dete, nikakvih problema nemamo. Mnogo je lepše nego što je teško, tako da sve je super", rekla je ona u emisiji "Amidži šou".

Marijana je dugi niz godina u srećnoj zajednici sa izabranikom Milošem Marijanovićem, a otkrila je da li je u međuvremenu promijenila svoje djevojačko prezime.

"I dalje sam Mićić! Nisam menjala prezime, nisam stigla. Ne znam, godinama su me to pitali, nešto mi je glupo da budem Marijana Marijanović. Ovako, hajde, Mićić i to je to", odgovorila je ona.

Podsjetimo, Marijana je veoma aktivna mama, te se tako prije nekoliko dana, dva mjeseca nakon porođaja prvi put pojavila u javnosti na premijeri filma "Leto kad sam naučila da letim", prenosi Telegraf.