Marina Gagić i Darko Lazić se suočili u sudu, izbio haos zbog para

Darko Lazić i njegova bivša partnerka Marina Gagić sreli su se oči u oči u Osnovnom sudu u Rumi, gdje je održano drugo ročište po njenoj tužbi za starateljstvo i alimentaciju.

Kako Telegraf Jetset saznaje, u sudnici je došlo do konflikta između bivših partnera koji nisu mogli da se dogovore oko visine alimentacije, ali i starateljstva nad njihovim sinom Aleksejem.

"Marina je došla prva, a Darko je kasnio. Čim je ročište počelo došlo je do nesuglasica. Darko je odmah ustao i rekao kako on nema primanja i kako za dete može da izdvoji 25.000 dinara mesečno, čemu se usprotivila druga strana. Marinin advokat je istakao kako za prvo dete daje duplo više i da to nije u redu", govori izvor i dodaje:

"Na to je ustao Darko i rekao da Lorena živi u gradu i da je za dete koje živi u gradu potrebno i više novca što je Marinu totalno izrevoltiralo. U svom izlaganju ona je rekla kako je to sramno i kako neće dozvoliti da se ponižava njeno dete samo zato što živi na selu. Darko je na to ustao i rekao "Dobro, eto, mogu da dam 30.000" na šta mu je ona dobacila: Nismo na pijaci pa da se cenkamo. U pitanju je tvoje dete", završava izvor.

Kako dalje saznajemo, sudija je prekinula ovu raspravu, ali na kratko, jer je nova uslijedila kada je na red došla tema starateljstva i model viđanja djeteta.

Prema našim saznanjima, Marina je ostala pri stavu da Darko može sina da viđa u kontrolisanim uslovima dok se on tome protivio. Pred sudom je rekao kako se pred djecom ne ponaša kao u javnosti i da im daje lijep primjer, što je Marina demantovala.

Nakon dvočasovne rasprave sud je naložio novo ročište koje će se uskoro održati i prepustio centru za socijalni rad u Rumi da odredi

model viđanja budući da Marina i Darko ne mogu da međusobno dogovore.

Kako bismo provjerili navode do kojih smo došli pozvali smo Darka ali on nije odgovarao na poziv koji smo uputili na broj poznat redakciji. Sa druge strane, Marina je potvrdila naše navode:

"Istina je da je održano drugo ročište i da se pojavio. Sve što imam da izjavim je da neću odustati od borbe za starateljstvo. Šta da kažem, sve što radi ide njemu na dušu. Ne pokušava da ošteti mene nego svoje dete", izjavila je Marina za Telegraf Jetset.

Podsjetimo, Gagićeva je pokrenula tužbu protiv Lazića u kojoj je zahtjevala potpuno starateljstvo i alimentaciju u iznosu 500 evra. Na prvom ročištu koje je održano 14. oktobra ove godine Darko se nije pojavio.

(Telegraf.rs)