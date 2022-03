Marina Visković: Dugo sam išla kod psihologa zbog raskida

Pop pjevačica Marina Visković progovorila je o svojoj karijeri, životu, planovima za budućnost, ali i krahu emotivne veze na koju je stavila tačku poslije 10 godina.

Naime, pjevačica je prije nekoliko godina bila "pokidana" zbog ljubavi, a sada je otkrila u kakvoj je fazi:

"Sada sam odlično, sama sa sobom sam sjajno, pa ko zna, možda se neko nakači!",rekla je Marina, a onda otkrila ko joj je pomogao da prevaziđe teške trenutke:

"Jako dugo sam išla kod psihologa. Nažalost, raskid ili razvod su vrlo teške stvari, treba vremena da se to prebrodi. Meni je trebalo dugo da se oporavim jer je veza bila duga. Svako to pregura na svoj način, ali sada sam dobro."

Takođe se osvrnula na fakultet, odnosno na psihologiju koju studira.

"Kad-tad ću je završiti. Meni je priprema za faks bila, pored svih obaveza koje imam, neka vrsta relaksacije."

Za sebe je rekla da voli da uživa.

"Ja sam devojka koja voli da uživa, meni bi sada odgovarao neko ko bi zajedno sa mnom uživao u životu, neko ko je pozitivan, ko ima blagu narav kao ja. Ako negde tako savršen postoji, a bitno da sam ga ja u glavi već nacrtala neka se javi", rekla je pjevačica, a onda otkrila da li je roditelji pristiskaju da se uradi i rodi dete:

"Moji roditelji mene jako dobro poznaju jer sa njima delim zaista sve. Što se tiče udaje, ne pritiskaju me. Godine starosti su iluzija, a udaja zaista nije bitna, zato se i šalim često na taj račun. U mojim godinama bi prema statistikama trebalo da do sada imam bar troje dece, ali ja sam se posvetila drugim stvarima. Kada bude došao trenutak da se to dogodi, onda će se i dogoditi."

(Telegraf)