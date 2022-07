Marina Visković otkrila sa kojom pjevačicom je porede

​Pjevačica Marina Visković progovorila je o tome što je često miješaju sa koleginicom Anastasijom Ražnatović, ali i o svom ljubavnom životu koji intrigira javnost.

"Pa to je fenomenalno. Dosta me porede sa Anastasijom, čak me i pomešaju s njom. Anastasija je lepa devojka, Ceca mi je omiljena, nemam ništa protiv", poručila je Marina, pa otkrila da li je stvarno nosila Anastasijinu sliku kod plastičnog hirurga.

"Ne. To mi je smešno", izjavila je ona.

Marinu često spajaju sa brojnim muškarcima, a sada je otkrila zašto se u javnosti nikada ne pojavljuje sa momkom.

"Ništa od toga nije istina, pa ne može ni da me pogodi. Vrlo sam striktna jer smatram da je intima moja stvar i ne treba publiku da navikavam na te stvari, jer mi je, prvo, nekulturno da se eksponiram sa svojim partnerom, nije sastavni deo mog posla", rekla je Viskovićeva za Kurir i istakla da nikada nije izdržavala momka, a zatim otkrila koji je najskuplji poklon dobila od dečka:

"Nakit i sat."

Pjevačica je izazvala i lavinu komentara kada je u jednoj emisiji izjavila da joj je potrebno 3.000 evra za mjesečne troškove, a sada je pojasnila šta je pod time mislila.

"To je Ognjen Amidžić dao primer i zatekao me je. Ja sam u životu znala da preživim mesec sa malo para, a znala sam i da preživim sa dosta novca. U emisiji sam htela da kažem da nemam uvid u finansije, jer nisam neko ko prati koliko troši. Nikada ne znam koliko para imam. Isto se ponašam i kada u novčaniku imam 5.000 evra i 200 dinara. Što se tiče tih 3.000, ja sam u obzir uzela i ulaganje u karijeru. Mene svako pojavljivanje košta. Skuplje je od nekog drugog posla", objasnila je Marina, prenosi Grand.