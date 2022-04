Mašan Lekić o karijeri i porodici: "Sa mlađom ćerkom neću ponoviti istu grešku"

Mašan Lekić vrijedno radi na svojim emisijama i uvijek je veoma raspoložen za razgovor o profesionalnom polju, međutim, privatan život trudi se da sačuva od javnosti.

Ipak, Mašan je odgovorio na nekoliko pitanja o porodici, a prvo je bilo da li od toliko posla ima slobodnog vremena za kćerke Miu i Zoi.

"Trudim se što više. Mia ima dvanaest godina, ide u šesti razred osnovne škole i to je već početak puberteta. Često putujemo i provodimo vreme zajedno. Zoi je napunila godinu dana pre par nedelja i prohodala je. To su moja dva velika zadovoljstva u životu. Mia je tinejdžerka koja polako ulazi u svet odraslih, a Zoi je mala i podseća me na mladost", rekao je Mašan.

Kako ističe, kćerke su mu promijenile život, a posao je uticao na roditeljstvo.

"Apsolutno jesu. Kada je Mia bila beba tada sam tek stvarao 'Dosije' i nisam video prvih godinu dana njeno odrastanje. To sada sa Zoi nisam dozvolio već sam non stop uz kćerku i pratim sve što je vezano za nju - i prve korake i prve reči. Inače, vrlo sam ponosan na to što joj je prva reč bila tata. Nije bez razloga što se kaže da kćerke najviše vole očeve", zaključio je Mašan za Blic.