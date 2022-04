Megan Foks otkrila da je kupovala knjige koje su napisala transrodna djeca

Glumica (35) tvrdi da podstiče svoju djecu da se izražavaju kroz odjeću „kako god žele“, i uvjerava da to nema nikakve veze sa njihovom seksualnošću.

Ona dijeli Nou, devet, Bodija, osam i Džurni, pet, sa svojim bivšim mužem Brajanom Ostinom Grinom, sa kojim je bila u braku između 2010. i 2021.

đMegan je zagonetno priznala da se "brine" za jedno dijete koje "pati" i "željela bi da čovečanstvo nije ovakvo".

Međutim, ona na kraju želi da se "izraze kroz vašu odjeću kako god žele" i bude sigurna da se niko ne osjeća "čudno ili drugačije".

Rekla je za strani časopis: "Kupila sam gomilu knjiga koje su se bavile ovim stvarima i bavile se čitavim spektrom onoga što je ovo. Neke knjige su napisala transrodna djeca. Neke od knjiga govore samo o tome kako možete biti dječak i nositi haljinu; možete se izraziti kroz svoju odjeću kako god želite. A to čak i ne mora da ima veze sa vašom seksualnošću. Tako da sam od vremena kada su bili veoma mladi uključivala te stvari u njihov svakodnevni život tako da se niko ne osjeća čudno ili drugačije."

Uprkos ismijavanju drugih dječaka, Megan je učila svog sina da slijedi svoj životni put.

Dijeleći svoju zabrinutost Megan je rekla: "Imam dijete koje pati. Tako da imam mnogo briga oko toga, jer samo bih voljela da čovječanstvo nije ovakvo. Iako je moje dijete tako hrabro i znam da je izabralo ovo putovanje s razlogom. Teško mi je kao majci."

Megan je ranije otkrila da je Noa ponekad ismijevan od strane drugih dječaka u školi jer nosi haljine, iako je dodala da mu "ne smeta" njihovo zadirkivanje.

Glumica je govorila i o besprekornom stilu mladog Noe.

"On dizajnira, crta odjeću. On je veoma talentovan. On se zaista bavi modom. Ponekad će se sam obući i ponekad voli da nosi haljine. A ja ga šaljem u zaista liberalnu, poput hipi škole", nastavila je.

"Ali čak i tamo, ovde u Kaliforniji, još uvijek ima dječaka koji govore 'Dječaci ne nose haljine' ili 'Dječaci ne nose roze'.

Uprkos ismijavanju drugih dječaka, Megan je učila svog sina da slijedi svoj životni put.

"Sada prolazimo kroz to, gdje pokušavam da ga naučim da bude samouvjeren bez obzira šta neko drugi kažu."

Zvijezda Transformersa objasnila je da je Noa već neko vrijeme prestao da nosi haljine, iako ih je ove nedjelje ponovo obukao.

"Došao je kući, a ja sam pitala: 'Kako je bilo? Da li je neko od prijatelja u školi imao šta da kaže?' A on je rekao: 'Pa, svi momci su se smejali kada sam ušao', ali on je rekao: 'Nije me briga, previše volim haljine."

(magazin.novosti)