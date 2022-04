Megan Foks progovorila o vjereniku

Atraktivna glumnica Megan Foks našla se na naslovnici časopisa "Glamour", a u intervjuu za spomenuti magazin pričala je o svojoj romansi sa reperom Mašin Gan Kelijem.

Ova 35-godišnja ljepotica pozirala je u prozirnoj, bijeloj haljini sa specifičnim detaljima koju potpisuje brend Iris Van Herpen.

Megan je pored fotografisanja za "Glamour" pričala o Keliju na veoma emotivan način.

"On je moj fizički tip koji bukvalno manifestujem od svoje četvrte godine. Takođe, ja sam četiri godine starija od njega. Dakle, mislim da sam ga ja stvorila. Moje misli i namjere su ga oblikovale u osobu koja je. Ko zna kako bi izgledao ili ko bi bio da nije bilo mene", rekla je glumica.

Megan se osvrnula i na jedan detalj u vezi sa vjeridbom, te je otkrila da je njen partner izuzetno strastven tip kad je ona u pitanju.

"Dakle, vjerovatno nas ljudi zamišljaju sa peharima dok pijemo krv jedno drugog, da smo kao u 'Igri prestola'. Ali, to je samo nekoliko kapi i to u ritualne svrhe. Trudim se da kontrolišem to i da pustimo samo nekoliko kapi krvi. Ali on je mnogo užurbaniji i haotičniji, voljan je da samo prereže svoje grudi razbijenim staklom i kaže: "Uzmi moju dušu", ispričala je.

