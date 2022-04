Megan Markl dobila pohvale nakon lijepog gesta u Hagu

Megan Markl, supruga britanskog princa Harija, postala je hit na društvenim mrežama nakon lijepog gesta koji je učinila tokom sportskog događaja "Invictus Games" u holandskom Hagu.

Megan je svoj kaput pružila jednoj od takmičarki da ogrne bebu, kako joj ne bi bilo hladno. Naime, bivša glumica stigla je u kaputu brenda Max Mara čija je cijena 3.710 funti.

Društvene mreže zbog toga su preplavili komentari i reakcije. Mnogi napominju kako je zaista lijepo od Megan što je pokazala nježniju stranu.

En route to the venue, the couple were escorted by #TeamNetherlands competitors and family—one of whom was proudly carrying a newborn. Noticing the sudden drop in temperature, Meghan quickly handed over her coat to the mom to help keep the baby warm. pic.twitter.com/mVDbg0sSgH