Merilin Menson prodao vilu sa "sobom za silovanje"

Merilin Menson, koga je najmanje 15 žena optužilo za seksualno zlostavljanje i napad od februara 2021. godine, nedavno je prodao svoj dom u Holivudu za 1,83 miliona dolara.

To je ista kuća za koju je muzičarka Fibi Bridžers tvrdila da ima sobu za silovanje i da je saznala za to nakon što je posjetila to mjesto kada je bila tinejdžerka sa svojim prijateljima jer je tada bila veliki obožavalac pjevača.

Kuća Mensona u Holivudu ima 2.711 kvadratnih metara i okružena je terasama i baštama.

Kako prenosi Dejli mejl, rok muzičar je stavio kuću na prodaju istog dana kada je zatražio da se odbaci tužba za seksualne napade.

Kuća koju je prodao Merilin Menson prvi put je dospjela na naslovne strane kada je Fibi Bridžers objavila veliko otkriće govoreći da se u njoj nalazi "soba za silovanje" u koju ju je Menson odveo kada je bila tinejdžerka.

"Išla sam u kuću Marilina Mensona kada sam bila tinejdžerka s nekim prijateljima. Bila sam veliki fan. On je jednu sobu u svojoj kući nazvao 'soba za silovanje', mislila sam da je to samo njegov užasan smisao za humor. Prestala sam da ga obožavam", izjavila je tada.

