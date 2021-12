Metju Mekonahi šokirao Riz Viterspun priznanjem usred emisije

Metju Mekonahi (52) i Riz Viterspun (45) zajedno glume u nadolazećem animiranom filmu "Pjevaj 2", a u četvrtak su gostovali u emiji kod Elen Dedženeris.

Sa voditeljkom su zaigrali kviz u kojem su priznali ko su bile njihove prve simpatije.

Riz je tako otkrila da je kao tinejdžerka bila zaljubljena u Džima Morisona iz Doorsa.

"Film 'Doors' je izašao kad sam imala sam možda 14 godina i ja sam bila kao: 'Oh, on je tako zgodan.' Dakle, pretpostavljam da je to zapravo bio Val Kilmer kao Džim Morison", zaključila je, a njen odgovor je impresionirao Moknahija.

"Ja sam bio malo zaljubljen u mladu damu koja sjedi lijevo od mene, iz 'Čoveka na mjesecu'", rekao je, misleći na film iz 1991. u kojem je Riz glumila sa 14 godina.

Glumica je zinula u šoku na priznanje svog dugogodišnjeg prijatelja.

"Šta?! Neka neko ovo zapiše", povikala je, a Metju je objasnio da je ona bila jedna od njegovih "ranih, ranih simpatija".

"Ako ste gledali film, vidite ono neizbježno. Mislim, u šta se tu ne možete zaljubiti", rekao je, a Riz ga je nazvala "slatkim" i zaključila da bi trebalo da snime film o tome.

(Telegraf.rs)