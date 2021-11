Mia Kalifa: Tejlor Svift mi je uništila život

Bivša zvijezda filmova za odrasle, a sada zagovornica protiv te industrije, Mia Kalifa, nedavno je postavila selfi na kom je uplakana, rekavši da joj je pjevačica Tejlor Svift "uništila život" remasterizovanom verzijom pjesme "All too well".

Ove nedjelje objavljena je ponovo snimljena verzija pjesme koja je izašla 2021. godine i traje oko 10 minuta. Pjesma je objavljena kao kratki film, koji je režirala sama Svift.

"Plavuša mi je uništila život sa ovih 10 minuta Suviše je dobro", napisala je uplakana Mia na svom Instagramu.

Mia je već razgovarala o Tejlor na društvenim mrežama, uključujući i kada je na Twitteru podijelila stari TikTok na kome je pjevala uz neke od svojih poznatih pjesama.

Ovo nije prvi put da je Kalifa pokazala javnosti da je veliki fan popularne kantautorke. Više puta je koristila njenu muziku na društvenom mreži TikTok uz svoje objave.

Na primjer, kada je dokumentovala kako dobija injekcije botoksa u pazuhe, dvadesetosmogodišnjakinja se našalila da je završila operaciju, koja traje otprilike isto vremena kao i nova pjesma Tejlor Svift .

"Još ne u moje čelo, samo u pazuh", rekla je ona na snimku.

