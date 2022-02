Mič Bjukenon iz "Čuvara plaže" uživa s 27 godina mlađom suprugom

Glumca Dejvida Haselhofa (69), koji je tumačio lik Miča Bjukenona u seriji Čuvari plaže koja se emitovala devedesetih, često su pratili skandali.

U žižu medija dospio je kada je pijan demolirao hotelsku sobu u Londonu, ali i pokušao da napadne doktora.

Čini se da je vrijeme poroka sada daleko iza njega, pa zaljubljeni Dejvid uživa u porodičnom životu sa 28 godina mlađom suprugom Hejli Roberts.

"Svoju suprugu sam sreo dok sam radio Britain’s Got Talent u Kardifu. Izašla je u bar sa sestrom i pitala me da li može da dobije autogram. Pitao sam: Imaš li dečka? Rekla je da nema. Rekao sam da ako mi da svoj broj, daću joj autogram. Nikada nisam koristio tu liniju, ali sam jednostavno znao. Bila je to ljubav na prvi pogled. Iznutra mi je bilo loše. Bio sam kao: Bože, ako pobegne, mrtav si. Ona je 27 godina mlađa, ali je u redu. Ionako sam u srcu mlađi 27 godina", rekao je za Gardijan.

(b92)