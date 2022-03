Mile Kitić progovorio o supruzi i braku

Folker Mile Kitić nedavno je priznao da vara svoju suprugu Martu Savić sa znatno mlađim djevojkama i istakao je da nema ničeg lošeg u tim aferama, jer ga one sve podmlađuju.

"Čim promijenim mladu devojku, odmah mi se krv osveži. Duhom sam mlad, a onda sva ta mladost oko mene čini da se tako i osećam. Meni ne treba da redovno menjam krv da bih se održavao mladim, kao neke svetske zvezde", izjavio je Mile Kitić svojevremeno za bosanski "Ekspres".

Pjevač je tada istakao da je njegova supruga upućena u sve, ali da ga nikada ne proziva za ljubavnice.

"Nikada mi nije postavljala pitanja u vezi s tim. Pa nije luda da me to pita, a u suštini zna sve. Pametna je ona žena, sve kapira. Marta zna da je u pravom smislu ona jedina za mene, a sve ostalo je samo deo posla", rekao je Mile i dodao da je ubijeđen da Marta njega ne vara:

"Koliko ja znam, Marta nema ljubavnika, ali ako šara, neka to radi pametno. Meni to nije ništa strašno sve dok ja za to ne saznam", rekao je Kitić za pomenuti medij.

(Telegraf)