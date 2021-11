Milica Dabović: Davio me, pretio, stavio pištolj na čelo

Košarkašica Milica Dabović, gostujući na TV Prvoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, govorila je o nasilju koje je preživjela od strane bivšeg partnera.

"Nerado pričam o tome. Prijavila sam ga kada sam došla do kraja - ili će me ubiti ili ću ga prijaviti. Davio me je, pretio mi, stavio mi pištolj na čelo. Mislila sam proći će, neće se završiti kobno. Dajemo sebi lažnu nadu. Istina je da kada jednom digne ruku na trebe - on će nastaviti dalje", rekla je Dabović i poručila da se nasilnik jedino može spriječiti tako što ćemo ga prijaviti.

Košarkašica ističe da bivšeg partnera koji ju je maltretirao nije odmah prijavila jer ju je bilol sramota.

"Mene je bilo sramota. Kako ću ja nekome da kažem da me neko mlati. U vreme kada sam bila na vrhu", rekla je Dabović i dodala da joj je bilo teško da prizna kako je to sebi dozvolila u životu i to u momentu kada je sa srpskom reprezentacijom osvojila brojne medalje i bila kapiten.

Dodala je i da je strah takođe doveo do toga da nasilje prijavi sa zakašnjenjem.

"Plašite se da ako neko ne ogreaguje, da će vas ubiti. Sačekaćete. Dve godine posle toga sam bila u strahu da će me negde sačekati", rekla je Dabović i dodala da su je mnoge žene i djevojčice pitale za savjet jer su i same bile žrtve ili prisustvovale nasilju.

(B92.net)