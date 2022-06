Milica Pavlović o "krađi" pjesme i Ani Nikolić

​Festival "Sunčane skale" otvoren je sinoć u Herceg Novom, a prve večeri nastupili su Saša Matić i Milica Pavlović koji napravili pravi spektakl na crnogorskom primorju i atmosferu doveli do usijanja.

"Moj kolega Sale Matić i ja pokrenemo tradiciju i 'Sunčane skale', ja sam navikla da uvek kada sam ovde bude fenomenalna atmosfera, ništa manje od toga ne očekujem ni večeras", rekla je Milica.

Ona je prokomentarisala i pjesme drugh kolega koji će takođe nastupiti na ovom festivalu.

"Ja pošto sam štreber i žena rokovnik apsolurno mi neće biti teško da sutra kada mi je slobodan dan ustanem i da krenem da preslušavam lagano, radujem se i 'Sunčane skale' pamtim po Emini Jahović, Romani Panić gde su stvarno iz njihove kuhinje izlazili veliki hitovi, pa ništa manje ni sad ne očekujem od ovih kolega koji učestvuju večeras", ispričala je pjevačica.

Milica je još jednom pričala o aferi "Provereno" i tome kako reaguje na demo verziju Ane Nikolić.

"Posle 11 godina kažu ljudi da se nikada ne oglašavam ni na jednu temu, pogotvo ne govorim ništa loše i onda prvi put u životu mi se to desi. Bilo je milion situacija u ovom poslu i ja sam stvarno na sve ćutala, ne zato što nemam šta da kažem, nego neka govori moj rad, poštuj starije i onda kad neko napadne ono što je moje, a takva sam i u ljubavi , takva sam i u prijateljstvima i u karijeri očigledno, ja sam neko ko nikada neće dati na svoje, branim ono što je moje, i u šta verujem i za šta se pomučim, ja stvarno volim ovaj posao i bavim se svakim segmentom i onda sam odlučila da na demo pesme 'Provereno' progovorim i kulturno kažem šta imam na tu temu bez da ikoga uvredim, da iskontrolišem i sebe i svoje emocije i onda šta doživim?", rekla je Milica i dodala:

"Doživim da u proteklih nedelju dana čitamo da se udružilo nekih desetak kolega da kažu nešto loše , a ja nikada neću ništa loše reći ni o kome od njih zato što to jednostavno nisam ja, ja sam samo progovorila na temu koja mene boli. Ovde nije u pitanju Milica Pavlović, moje ime i prezime ni to da li će me podržati , već zato što ne želim da bude normalizovano to da kada nešto izbacite za šta se pomučite, i da neko dođe i seti se nekog demo snimka i da bilo ko od kolega izda pesmu i da to bude normalno da uzme demo snimak i snimi svoju verziu, pa gde ste bili kad treba sve to da se plati i da se promoviše", ističe pjevačica, prenosi Grand.