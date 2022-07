Milica Pavlović otkrila da ne jede meso

Pjevačica Milica Pavlović je otkrila da je donijela odluku da prestane da konzumira meso još prije nekoliko godina.

"Samim tim što sam odrasla na selu i dan danas ne mogu da sakrijem zadovoljstvo i radost kada prolazim pored komšijske kapije i uberem jabuku, ili kod mene u dvorištu, gde imam sedam-osam vrsta voća. Sada su stigle kajsije i šljive, a donedavno su tu bile i trešnj", počela je Milica Pavlović izlaganje za Blic.

Onda je otkrila kada je počela da vodi računa o sebi.

"Vodim računa o zdravlju počevši od toga, pa sve do toga što sam pre pet-šest godina probudila to stanje svesti da treba da pomognem sebi, kako zbog prirode svog posla i toga što želim da što duže trajem u njemu, tako i zbog toga što želim da trajem kao ljudsko biće i da što duže budem zdrava i lepa koliko god je to moguće", rekla je.

Istakla je da želi da doprinese svom tijelu i da se što manje umara, kao i da ne posjećuje bolnice.

"Zbog toga već duži vremenski period ne konzumiram meso, o čemu nisam želela ranije da govorim da ne bude da sad ja tu nešto pametujem... Da kažu: "Pokondirena tikva iz Leskovca, jela je pljeskavicu za doručak, a sad ovo priča", našalila se Pavlovićeva na svoj račun i dodala:

"To jednostavno prija mom telu i postoji jako veliki broj namirnica koje mogu da zamene meso. Na taj način doprinosim svom telu. To je bila moja odluka. Isto tako, ne koristim mleka za telo koja sadrže određene konzervanse, kao ni bilo šta što je testirano na životinjama. Eto, i ovo reče Milica koja je ofarbana u plavo, ali hajde, pravićemo se da je ovo moje prirodno stanje.