Milica Pavlović otkrila ko je finansira: "Mislim da ću mnoge razočarati"

Milica Pavlović je prije dvije sedmice izbacila "Posesivnu" i postala glavna tema u svim medijima, kada je nakon velike promocije uspjela da svaku pjesmu ubaci u trending na platformama za slušanje.

Veliki projekti poput ovog, pored rada iziskuju i pozamašnu finansijsku svotu za realizaciju, a domaći mediji nagađali su kako je u ovaj album uložila nevjerovatnih 300.000 evra za koje su se mnogi pitali odakle dolaze, a ona je odlučila da stavi tačku na ove spekulacije.

"Došlo je vreme da kažemo ljudima kako stvari stoje. Naravno da tu postoji neko ko je lud, naravno da postoji neko veruje u mene, naravno da postoji neko ko me finansira, ajde da se uozbiljimo. Možda je došlo vreme da kažem ko je to, ali mislim da ću mnoge razočarati- to sam ja. Ja stojim, ponosna sam, mirno spavam, mirno se budim", kazala je Milica, prenosi Prva.rs.

Ponosno je istakla kako je sama svoj sponzor, ali i da joj ne dolaze svi prihodi isključivo od pjevanja.

"Pored toga što se bavim pevanjem, to je moja najveća ljubav na svetu ja sam i zaštitno lice mnogih svetskih brendova i kampanja i radim danonoćno. Prekjuče sam potpisala ugovor za jednu veliku kampanju koja kreće od juna. Ljubomorne duše nervira moj rad, verovatno zati što ih podseća na njihov nerad, pa još malo da ih nerviram kada me budu gledali na bilbordima širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore", otkrila je pjevačica.