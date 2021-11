Milica Pavlović otkrila zašto nije dobila ulogu u filmu "Toma"

Popularna pjevačica Milica Pavlović se nedavno oprobala i kao glumica u seriji "Pevačica" u kojoj je tumačila glavnu ulogu, a imala je ponudu i za ulogu u filmu "Toma", ali je Dragan Bjelogrlić odustao od toga.

Kako je objasnila, bila joj je ponuđena uloga Lepe Lukić, ali je na kraju Bjela imao razlog zašto je Milica ostala bez uloge.

"Išla sam na sastanak, ali na kraju je Bjela odustao od toga da bilo koja pevačica bude u filmu. Inače, bila mi je ponuđena uloga Lepe Lukić. Bila mi je čast da sa njim govorim na tu temu, ali sa druge strane eto sačeka te svoj momenat i dobijete pravu stvar", ispričala je Milica.

Mlada pjevačica ponosna je na svoju prvu ulogu koja je ujedno i glavna, međutim kada su je prvi put pozvali na kasting mislila je da je u pitanju šala.

"Kada su me pozvali mislila sam da me neko zeza, pa me je Vuk Kostić pozvao i pitao što kuliram objasnili su mi sve", rekla je Pavlovićva, a zatim se prisjetila i anegdota sa istog kastinga.

"Ja sam se pojavila na kastingu bez da znam napamet scene, jer mi to nisu rekli", kroz smijeh je rekla Milica u emsiji "Zvezde Granda Specijal".

Ne krije da joj je izlet u glumačke vode bio veliki izazov, a uprkos malom gore pomenutom pehu, uloga je bila kao stvorena za nju, a pozitivni komentari.

