Mina Kostić o tuči sa Indi koja se desila prije 13 godina: Sramota me je

Pjevačicu Minu Kostić tokom karijere prati jedan skandal koji bi najradije izbrisala iz svoje prošlosti, a to je tuča s koleginicom Indirom Aradinović Indi na Grandovom festivalu 2008. godine.

Mina se sada osvrnula na ovaj događaj, te navela da se kaje zbog toga što se fizički obračunala sa Indi.

"Sramota me je. To je bila jedna velika provokacija s njene strane, ja nisam ni znala, niti me je interesovalo, niti smo se ikad družile. Verovatno ju je neko posavetovao da me tako iznervira i isproziva, i ja uopšte nisam razmišljala gde sam i pala mi je roletna", rekla je Mina u "Grand magazinu".

Dodaje da je Saša Popović tada pitao "Hoćete da se pomirite", na šta je ona odgovorila da joj nije palo ni na pamet.

"Samo me je posle pitao da li mogu da izađem na scenu da pevam, što sam naravno i učinila", istakla je Kostićeva.

Mina kaže da je to jedina situacija zbog koje ju je i danas sramota.

"Bože moj, dešavaju se te stvari. I Lepoj Lukić se to dešavalo u njeno vreme. Ja se zbog toga jako kajem i jako mi je žao što sam tada tako odreagovala...", ispričala je Mina.

Kaže da sa ove tačke gledišta ne bi tako nikada odreagovala i da bi iskulira.

"To mi je jedina stvar u karijeri zbog koje me je sramota, ali sve je za ljude", rekla je pjevačica, prenosi Telegraf.