Mina Kostić otvorila dušu i otkrila da je bila usvojena sa pet godina

Folk pjevačica Mina Kostić nikad nije krila svoju prošlost, te je u više navrata otvoreno pričala o porodici i brojnim detaljima iz privatnog života.

"Moja mama je rodila desetoro dece i četvoro pobacila, sada ima sedamdeset i dve godine i izgleda super. Ja u njoj vidim sebe. Znam da ću biti takva kada ostarim", rekla je Mina jednom prilikom za "Alo".

Još na početku svoje karijere Mina je otkrila da je kao petogodišnja djevojčica usvojena i da ju je odgojila Duda Ivanović, tetka repera Ivana Ivanovića Đusa. Kao razlog za to navela je teško materijalno stanje svojih bioloških roditelja, oca Alije i majke Zoje.

Usvojena sa pet godina

Mina je rođena u mnogočlanoj porodici, sa desetoro djece, i tih sedamdesetih godina živjeli su veoma teško u kućici u prigradskom naselju Ledine, dok je ona pored pokojne Dude živjela, kako je isticala, kao princeza.

"O Mini mogu sve pozitivno i lepo da kažem, ja sam njena sestra. Posećuje nas često, baš je bila prošlog meseca, čujemo se, sve je u najboljem redu, zaista. Naša majka Zoja nije trenutno ovde, morala je da otputuje jer renoviramo kuću", kazala je za "Kurir" rođena sestra poznate pjevačice kad su pripadnici sedme sile posjetili Mininu rodnu kuću u zabačenom dijelu Ledina.

"Ja se ne stidim što sam Romkinja, nikada to nisam krila. Veliki pozdrav za moje Rome. Nije mi uvredljivo kada mi kažu da sam Ciganka. Ništa ne može više da me uvredi, znam ko sam i šta sam i nemam razloga da se vređam. Bitno je da sam čovek, a koje je neko boje kože to je stvarno potpuno irelevantno", kazala je Mina prije nekoliko mjeseci za "Šaranovu radionicu".

(Magazin Novosti)