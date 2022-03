Nada Obrić otkrila da nije napisala testament

Pjevačica koja je po četvrti put pobijedila rak, otkrila je da je sve tehničke obaveze oko svoje smrti riješila na vrijeme.

“Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kad su je pitali je l’ napisala testament i kupila grobno mesto. E pa ja ne bežim od toga. Biće to u Beogradu, na Bežanijskom groblju. Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela pre 18 godina, jer me je prevario, ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu sa njim. Ipak sa tim čovekom imam dvoje dece Itanu i Sašu. Verovatno će sad mnogi i da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj - objašnjava Nada za Star i dodaje:

“Ja nisam pisala testament, jer među mojom decom nema zle krvi, znaju oni šta ja imam i šta će da podele. Nemam strah ja od toga da unapred raspoređujem i delim. Moj pokojni muž i ja smo sve to na vreme rešili.

(Kurir.rs)