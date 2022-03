Nada Obrić otkrila kolika su joj mjesečna primanja

Iako je Nada Obrić zahvaljujući svojoj karijeri dugoj nekoliko decenija priznato ime domaće muzičke scene, pjevačice nema na listi umjetnika koji primaju nacionalnu penziju.

Ona je sada progovorila o penziji i otkrila kolika je njena penzija.

"Ja sam dobitnik svih mogućih postojećih nagrada, u statusu sam istaknutog umetnika, dobila sam i nagradu za životno delo, pre dva dana i nacionalno priznanje a da ne govorim o ostalim nagradama. Ja nemam nacionalnu penziju, imam priznanje ali ne i penziju. Jedno vreme su skroz isključili mogućnost za dobijanje te penzije, sad je to ponovo uvedeno i širok je spektar ljudi koji treba da dobije nacionalnu penziju", rekla je ona i dodala:

"Od svih priznanja imam ličnu satisfakciju. Negde ja krivim same nas zato što nemamo nacionalnu penziju. 14 godina sam radila u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto. Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evra a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16 hiljada."

Kako je istakla, da je prinuđena da živi samo od penzije, ne zna kako bi se snašla.

"Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom decu koja mi pomažu", rekla je Nada u emisiji "Puls Srbije".

(Telegraf)