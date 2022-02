Naomi Kembel prvi put na naslovnoj strani sa kćerkom

Supermodel Naomi Kembel (51) s svojom kćerkicom krasi novu naslovnu stranu britanskog magazina "Voguea", a u velikom intervjuu govorila je otvoreno o majčinstvu.

"Nije usvojena, ona je moje dijete", rekla je jasno manekenka koja je otkrila da sve sočne detalje čuva za svoju knjigu koju tek treba da započne da piše.

Naomi je odlučila da ime svoje kćerke zadrži u tajnosti, a otkrila je da je veoma malo ljudi uopšte znalo da je ona planirala da se ostvari kao majka.

"Na jednu ruku mogu nabrojati broj ljudi koji su znali da je imam. Ali ona je najveći blagoslov koji sam ikada mogla da zamislim. Ona je najbolja stvar koju sam ikad napravila", rekla je ponosna majka.

Naomi kaže da je raduje što njena kćerka voli da putuje.

"Bez plakanja prilikom polijetanja ili slijetanja. Ona je jako dobra beba. Jako dobro spava, jedva da plače i rečeno mi je da je vrlo živahna za svoje godine. Upravo je počela mahati, što je zabavno. Puno se smije i skoro priča. Mislim da bi mogla da prohoda prije nego što puzi i već ima šest zuba", otkrila je Naomi.

Naomi je objavila da je postala majka na Instagramu u maju 2021. godine, tako što je objavila fotku sitnih stopala svoje nasljednice, koje je držala u rukama, a detalji njenog rođenja nisu poznati.

"Oduvijek sam znala da ću jednog dana biti majka, ali to je najveća radost koju sam ikada mogla da zamislim. Srećna sam što je imam i to znam", rekla je manekenka koja ističe da joj ne smeta majčinstvo u 50-oj i da podstiče svoje starije prijatelje da imaju djecu.

Maneknkina kćerka ide svuda sa njom. Božić su provele na jugu Francuske s porodicom, zatim su odletjele u Katar na doček Nove godine, nakon čega je uslijedio London na nekoliko sati, prije nego što su otišli u Los Anđeles na nekoliko dana i dalje u Pariz, gdje je Naomi prisustvovala kao gost, ali je završila na posljednjoj muškoj reviji pokojnog Virgila Abloha za "Louis Vuitton".

Naomi je otkrila da uživa i da trenutno živi kroz oči njene kćerke, te da je sve vraća u djetinjstvo.

"Opet sam kao dijete. Proživljavam dječje pjesmice, igram se i otkrivam koliko sjajnih novih igračaka postoji na svijetu! I lutke! Stvari o kojima nisam mogla ni da sanjam. Naravno ima jako lijep ormar zahvaljujući toliko dizajnera i prijatelja koji su joj poslali neke lijepe stvari, ali vau, djeca brzo rastu, zar ne", rekla je Naomi i otkrila što joj je najveće iznenađenje otkako je postala majka.

Naomi kaže da joj je kćerka na prvom mjestu.

"Sve što radim, radim za nju i to je to. To je tako potpuno nesebično, zar ne", izjavila je Naomi a na pitanje želi li imati još djece odgovorila je: "Zašto ne?"

