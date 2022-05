Nataša Bekvalac otkrila kakav joj je život bio kada se doselila u Beograd

​Pjevačica Nataša Bekvalac je kao rođena Novosađanka veoma vezana za Novi Sad i iako je zvijezda, vodi jedan sasvim uobičajeni život.

Iako već godinama živi i radi u Beogradu, priznaje da joj dosta toga nedostaje, jer su ovo dva sasvim različita grada.

Oduvijek je pjevačica važila za kulturnu i dobro vaspitanu osobu, još otkako se pojavila na estradnoj sceni, na čemu je beskrajno zahvalna svojim roditeljima.

"Čini mi se da je Novi Sad sačuvao u meni ono najlepše, ono čime se Beograđani danas oduševljavaju, a meni je to prosto urođeno. Prvo, dobro vaspitanje od strane roditelja koji su usadili najlepše osobine koju svaki čovek treba da ima, a to su ljubav i stabilnost. Drugo, ponavljam ono što Beograđani stalno kažu: 'Bože, kako je ona vaspitana', a to je da znaš da kažeš 'dobar dan' i 'doviđenja', da pitaš kako si. Beograd kao veliki grad je malo izgubio malo taj šlif, malo je izgubio međuljudske odnose, pa slobodno mogu da kažem i komšijske odnose", rekla je Nataša i ispričala kako se snalazila kada se tek preselila u Beograd.

"Kad sam se doselila, bila sam jako tužna jedno vreme jer nisam mogla da prilagodim uopšte, iako sam 10 godina pre toga putovala, ali jedno je putovati, a drugo živeti. Kada sam se uselila u svoju zgradu, dešavalo mi se da prođem i niko mi se ne javlja. Onda sam iz bunta veštački počela da izgovaram 'dobar dan' i i dalje mi se niko nije javljao... A onda sam postala smešna komšijama i kasnije, čim me vide, bude: 'Dobar dan, komšinice'. Uvek postoji način da dođeš do ljudi", smatra pjevačica.

"Postoji ljubav bez interesa i bez ikakvog razloga. Verujte, nekad je čak i veštački izazovite, jer svako od nas je u principu samo čovek i svi smo dobri, samo nekad to zaboravimo i na to treba podsetiti", poručila je Nataša Bekvalac, prenosi Pink.