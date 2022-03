Nedeljko Bajić Baja progovorio o privatnom životu

Popularni pjevač Nedeljko Bajić Baja ne eksponira se često, a nakon dužeg vremena pojavio se u javnosti, na dodjeli nagrada SEMUS.

Pjevač sa bivšom partnerkom ima sina Marka i ćerku Milicu, a istakao je s razlogom ne eksponira svoju djecu, kao i da trenutno uživa u ljubavi sa novom izabranicom.

"Svako ljudsko biće mora da ima nekoga koga voli i ko mu se sviđa. Sa obožavateljkama se bori verovanjem, vera je iznad svega. Stabilan sam muškarac 100 posto", rekao je Nedeljko za Telegraf JETSET i i objasno zašto se ne pojavljuje u javnosti i vješto krije svoj privatni život.

Ne krijem ništa, ono što je bitno nek se zna, po meni je greška imati decu i gurati ih u medijie i javnost iz nekog razloga, da žive neki javni život. Koji je razlog tome? Deca trebaju da imaju svoju slobodu i imaju svoj život, ne da žive život svojih roditelja - rekao je pjevač.

Pjesma "Koktel ljubavi", koju je Bajić snimio 2005. godine, ponovo je zaludjela sve generacije i jedna je od najprisutnijih numera, a kako je rekao, njeno trajanje i ponovna aktuelnost, rezultat je kvaliteta. Otkrio je i da sprema novi album.

"To je davno napravljeno, to je slika vremena znači da smo radili kako treba. Moja kompozicija, gospođa Marina, pokoj joj duši, napisala je tekst i bila je u pravu tada, kada nešto valja, valja i danas", rekalo je Nedeljko i dodao da sprema novi album.

"Što se mene tiče ono što trenutno radim i što sam radio u minulom vremenu, ne treba bolje od toga. Smatram da će biti isto tako dobro, biće drugačije, novo, novih pesama i vrhunske muzike, bilo je na mom albumu i ranije, a spremam novi album. Zadovoljan sam", dodao je Bajić, a zatim se osvrnuo na to da je miljenik žena.

"To je posebna privilegija. Nekad više nekad manje primećujem. Ne znam da li su žene veći džentlmeni od muškaraca, žene su žene, a džentlmeni su džentlmeni. Mislim da me žene vole jer je to moć prepoznavanja, svi imamo ono što nam se ne sviđa, prema tome ono što nam se sviđa mi to registrujemo, pokažemo da nam to odgovara, ono što nam se ne sviđa ignorišemo", rekao je Baja.

(Telegraf)