Nela Bijanić krenula na nastup, pa završila u zatvoru

​Brojne javne ličnosti nerijetko se susreću sa raznim situacijama, a iako mislite da oni mogu lako ih riješe zato što su poznati, to nije uvijek slučaj.

Pjevačica Nela Bijanić, prije nekoliko godina doživjela je neprijatnost kada je krenula na nastup u Sarajevo, ali je granična policija zaustavila i odvela na ispitivanje.

"Došla sam na aerodrom sva naprelitana dama, bunda, sve pršti, šljašti i pita mene carinik gde idem i gde radim, ja sve odgovorim i on mi kaže da krenem sa njim u drugu prostoriju gde su nastavili da me ispituju i me slikaju kao u filmovima. Ja sam ih pitala da li je skrivena kamera, međutim nije bilo tako", počela je priču pjevačica gajeći nadu da će je ubrzo pustiti.

"On mi je rekao da neću moći da nastavim put, da ću da prenoćim u zatvoru na aerodormu i da će SIPA doći po mene sutra", prisjetila se nemilog događaja.

Ujutru su došli inspektori do nje, a kada je čula njihov razgovor doživjela je šok.

"Inspektor je pitao u koji će zatvpor da me stave i moj ceo svet se srušio. Toliko sam počela da plačem, nisam bila van sebe i nisam uošte čula da je rekao da se šali", ispričala je Nela koja je otkrila da joj se ovo desilo zato što je postojao neki problem oko njenog bosanskog pasoša i prebivališta, ali da je na kraju sve proteklo u najboljem redu. Ja sam neko ko često pravo iz auta ide na nastup, ali tog dana me je Bog pogledao i krenula sam dan ranije u Sarajevo", kaže ona, prenosi Grand.