Nikol Kidman i Kit Urban nisu završili srednju školu

Glumica Nikol Kidman priznala je, doduše slučajno, u razgovoru sa radijskim voditeljem Kajlom Sandilandsom, da ni ona ni njen suprug Kit Urban nisu završili srednju školu.

Kidman je u intervjuu, koji je emitovan u utorak, rekla da je završila samo 10. godinu, a priznanje je uslijedilo nakon što je voditelj rekao da on nikada ne bi mogao da bude glumac jer nema "ono nešto" što je potrebno za taj posao.

"Nemam znanje za to, nisam završio ni desetu godinu", rekao je voditelj, a Nikol se nadovezala: "Nisam završila 11. godinu i nekako sam stigla do toga, smijem li to da kažem?", prenosi Dejli Mejl.

Naime, u Sjedinjenim Američkim Državama osnovna i srednja škola traju 12 razreda. Nikol je dalje u intervjuu rekla da njen suprug muzičar, Kit Urban (54), nije završio ni desetu godinu.

"Mislim da ni Kit nije završio 10. godinu. Ali to ne bismo trebali da objavljujemo, to nije dobra promocija", rekla je Nikol.

Glumica se u intervjuu osvrnula i na svoj prvi voditeljski posao koji joj se jako sviđao: "Imala sam nešto novca i bila sam u pozorištu", rekla je Nikol koja je poslije toga postala jedna od najvećih zvijezda Holivuda.

Nikol je pohađala srednju školu za djevojčice "North Sydney", gde je upoznala glumicu Naomi Vots (53), koja je kasnije isticala njihovu povezanost.

"Prošle smo kroz mnogo toga zajedno, veže nas prošlost. Volimo se i poštujemo. Ko se družio sa nama, zabava je bila zagarantovana", rekla je Vots 2017. za magazin "People".

(B92)