Nikola Rokvić otkrio detalje snimanja filma o Marinku

Nikola Rokvić nedavno se vratio sa pokloničkog putovanja iz Jerusalima na kom je boravio u vrijeme Vaskrsa.

On je sada održao nastup u jednom beogradskom klubu gdje je govorio o utiscima sa tog putovanja ali i otkrio detalje vezane za snimanje filma o životu njegovog oca Marinka Rokvića koji je preminuo krajem prošle godine.

"Možda jednog dana, još je sveže sve to. Mislim da za to treba da prođe vreme. Smatram da bih ga dobro odglumio", rekao je Nikola i dodao.

"Mislim da bi me brat podržao u tome, jer bih ga sigurno dobro odglumio. Marinko i ja smo slični, Marko je totalno drugačiji od nas, što je dobro", rekao je on i dodao da nije ljubomoran te da je njegova supruga Bojana prepuna razumijevanja kada su njegovi nastupi u pitanju.

"Ona je sigurna u nas i to je sve normalno. To je deo posla i lepo je da je tako. Ja nisam ljubomoran jer sam siguran u svoju suprugu, naš odnos i u našu ljubav, tako da nema ljubomore", istakao je on.

