Nikola Rokvić prokomentarisao navode da će se zamonašiti

Nedavno je u medijima osvanula informacija da Nikola Rokvić ima veliku želju da se zamonaši.

Međutim, kako ističe pjevač, to za sada nije u planu.

Naime, on je iskreno pričao o tome, te istakao da mu trenutno nema takvih ambicija, ali da je razmišljao o tome i da se nikad ne zna gde će ga život odvesti.

"Izašli su naslovi kako idem u monaštvo, ali to nije tačno. Razmišljao sam o tome, ali možda jednog dana, nikad ne znamo šta nas čeka. Naravno, moja Bojana podržava mene za svaku moju odluku, mi smo slobodni ljudi. Šta god ja budem poželeo u svom životu, ona će mene podržati, kao i ja nju", rekao je Rokvić, pa nastavio o odnosu sa suprugom:

"To stiskanje i na silu držanje osobe može samo da dovede do nekih loših stvari, tako da dokle god se mi razumemo i dokle god možemo razgovorom da rešimo probleme, to je ispravan put."

(Telegraf.rs)