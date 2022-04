Nikolas Kejdž postaje tata po treći put

Nikolas Kejdž i njegova 30 godina mlađa supruga Rika očekuju dijete, a legendarni holivudski glumac je prvi put progovorio o polu bebe, te otkrio i kako će se zvati.

Naime, gostujući u jednoj emisiji, on je priznao da u njihov dom stiže kćerka.

"Dobićemo djevojčicu", rekao je on, a publika ga je nagradila aplauzom.

Nešto kasnije je otkrio i da će se djevojčica zvati Lenon Ogi, po pokojnom Džonu Lenonu, te Kejdžovom ocu Ogiju Kopoli.

On se prisjetio vremena kada je njegov otac bio di-džej i puštao pjesmu Bitlsa "Across the universe". Glumac je imao četiri godine kada je prvi put čuo pjesmu i istakao da je ostao ukopan u mjestu, te da mu je od tada to omiljena pjesma.

Podsjetimo, Kejdž je upoznao suprugu u njenom rodnom Japanu 2020. godine. Nedugo potom su se vjerili i tu putem fejstajma, da bi se vjenčali prošle godine, 16. februara.

Ovo će mu biti treće dijete - godine 1990, rodio mu se sin Veston, iz veze sa Kristinom Fulton. Vjeridba je kratko trajala, ali ostali su zauvijek vezani, zbog djeteta. Iz trećeg braka s Alis Kim je dobio sina Kal-Ela 2005.

Mladoj Riki će, međutim, ovo biti prvo dijete.

(B92)