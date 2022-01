Nikolas Kejdž progovorio o odbijenici za film "Kum 3"

Nikolas Kejdž je otkrio da je od svog strica, reditelja Frensisa Forda Kopole, tražio ulogu u trećem nastavku filma “Kum”, ali je odbijen.

Govoreći na okruglom stolu koji je organizovao The Hollywood Reporter, glumac se prisjetio priče kada su ga pitali o filmu u kojem bi volio da glumi, ali da za to nije imao dozvolu.

"Ovo je veoma sramotan odgovor na vaše pitanje, OK, jer uključuje porodicu. Tako da je stric režirao film Kum III i ja sam rekao Stvarno mislim da bi trebalo da budem u tvom filmu, striče. Stvarno mislim da je dobra ideja da me izabereš. Mislim da bih mogao da odigram ovu ulogu", prisjetio se Kejdž i nastavio:

"Htio je da izabere Endija Garsiju, a ja sam rekao Ali ja samo sebe više vidim kao sina Džejmsa Kana, a on glumi Sonijevog sina. Ne izigrava Majklovog sina. On je Sonijev sin. Osjećam se malo više kao Džejms Kan. To se jednostavno nije desilo. Ne, neće se desiti. To je bio film u kome sam želio da glumim, ali nisam. Eto", rekao je glumac.

Treći dio "Kuma" je posljednji dio u triologiji a u njemu su glumili Al Paćino, Dajan Kiton, Talija Šir, Endi Garsija, Bridžit Fonda i Sofija Kopola.

Iako je nominovana za sedam Oskara, uključujući i najbolji film, mnogi ga je smatraju najgorom u trilogiji.

(b92)