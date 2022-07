Nikolina Pišek bankrotirala još prije dve godine, hrvatski sud joj oprostio dug

Finansijsko stanje Nikoline Pišek već nedjeljama je tema u cijelom regionu, otkako je njen suprug Vidoje Ristović iznenada preminuo početkom maja mjeseca u 44. godini.

Do tada se malo u medijima pisalo o imovini hrvatske voditeljke jer se vjerovalo da nema novčanih problema – naprotiv. Nikolina Pišek i njen pokojni muž odavali su utisak izuzetno imućnih ljudi, posjedovali su kolekcije skupocijenih umjetnina, nakita, nekretnina i drugog, ali ispostavilo se da ništa od toga nije pripadalo njima, već Vidojevom oca Vitoru Ristoviću, poznatijem kao Miša Grof.

On je to u nedavnoj izjavi i potvrdio, rekavši da mu je Nikolina, kada je došla na četrdesetodnevni pomen, tražila pare za nastavak renoviranja vile u Zagrebu. Zbog toga on naglašava da nema šta sa snajkom da dijeli, da je sve njegova djedovina, iako ona zahtijeva da dobije dio imovine, što joj, kako je naglasila u saopštenju, pripada nakon suprugove smrti.

Upravo zbog te kuće Nikolina i jeste u problemima. Novac za završetak radova nema, a duguje i 800.000 evra, koliko iznose dva kredita koja su ona i Vidoje uzeli da bi kupili spornu vilu. Međutim, ono što mnogi nisu znali jeste podatak da je Pišekova proglasila bankrot još u avgustu 2020. godine, kad je njena firma odjeće za odrasle i djecu doživjela fijasko u poslovanju. Prema pisanju hrvatskog portala imperijal.net, finansijska agencija FINA je 13. avgusta započela proces stečaja pred opštinskim građanskim sudom u Zagrebu nad Nikolininom firmom, a sudija Ivana Princip je nakon toga donijela odluku da je oslobodi obaveza prema svojim poveriocima.

Radilo se o dugovanjima prema Zagrebačkom holdingu, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Ministarstvu finansija u iznosu od 2.050 evra. Iz dokumenta o stečaju vidljivo je kako je sud utvrdio da Nikolina Pišek nema imovinu koja bi se mogla unovčiti i da od 2017. do 2020. nije imala platu, niti druge stalne prihode. Zanimljivo je i to da je u sudskom registru vidljivo kako je za kontakt sa Nikolininom firmom istaknut mejl sa imenom "avrtulek". Novinari Imperijala podsećaju da to može da asocira na skraćenicu od imena Ane Vrtulek. Kad se na Guglu ukuca to ime, pojave se naslovi "Pripadnica zagrebačke zlatne mladeži sarađivala sa srpskom mafijom" ili "Zbog izvlačenja 8,1 miliona kuna iz 'Sejf investa' četiri godine zatvora". Radi se o člancima iz 2009. u kojima se navodi kako su bivši direktor osiguravajuće firme "Sejf invest" Željko Đerek i njegova šefica računovodstva Ana Vrtulek osuđeni na četiri godine zatvora i na povraćaj 107. 500 evra, koliko su, prema presudi zagrebačkog županijskog suda, izvukli iz te firme.

Nikolina Pišek odgovorila na teške reči i optužbe: "Sramota me je umjesto njega"

Ostaje nepoznato da li se radi o mejlu osobe koja se u medijima pominjala u takvom kontekstu ili se Pišekova sasvim slučajno odlučila za to ime koje asocira na odbeglu knjigovođu i njime se služi u poslovnoj komunikaciji svoje firme. Dosad je bilo nepoznato kako Nikolina ima dva hipotekarna duga za vilu u zagrebačkoj ulici Polanjščak. Prema podacima iz katastra, vila ima 264 m kvadratnih, dvorište površine 1.128 m kv. i bazen od 67 m kv. Prvi zalog na to imanje stavljen je 14. maja 2021. i upisan kao založno pravo po ugovoru o stambenom kreditu u iznosu 400.000 evra u korist BKS banke. Drugi kredit podignut je 28. maja 2021. godine. Radi se o uknjižbi založnog prava radi osiguranja novčane pozajmice u iznosu od 400.000 evra u korist jednog advokatskog društva, piše "Kurir".

(b92)