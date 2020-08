Nikolina Pišek otkrila zašto su nosili skoro 60.000 evra na ljetovanje

Nikolina Pišek odlučila je odgovoriti na najčešće komentare na društvenim mrežama koji se tiču činjenice da je na ljetovanje ponijela puno skupog nakita, ali i toga da je platila 19.500 evra za 14 noćenja u Kaštelima.

Kako tvrdi Pišek, osim što su izbačeni iz vile navodno u vlasništvu slovenačkog državljanina Roka Gale, pokradeni su te su ostali bez 65.000 do 68.000 evra, muškog sata Custos (18.000 evra), sata Rolex Daytone rose gold (35.000 evra), narukvice Cartier Love s brilijantima (40.000 i 600 evra), muškog sata Pierre Kunz (zlato) 13/50 (25.000 evra), ženskog prstena Cartier Panther (25.000 evra) te Chopard prstena 3,75 ct (bijelo zlato) vrijednosti 65.000 evra.

Sad je objasnila zašto su nosili toliko gotovine, ali i dragocjenosti.

"Suprug je podigao novac iz jedne banke u Splitu jer potpisujemo ugovor za kuću u Zagrebu i to je trebalo da bude kapara. Što se tiče nakita, ne znam čemu drama? Žena sam koja obožava nakit i volim ga mijenjati. Zašto ja to ne bih nosila sa sobom ako je moje vlasništvo? Vidoje je pak strastveni ljubitelj satova, to mu je ljubav", rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Otkrila je i zašto je izabrala periferiju.

"Mnogi nam se prijatelji nalaze u srednjoj Dalmaciji pa sam htjela nešto izolirano između Splita i Trogira. Ovo je bilo na osami, u brdu, vrlo osamljeno, a opet tako blizu. Kaštela nisam doživljavala kao takva, meni je to sve Split. I dalje nisam promijenila svoje mišljenje o ovom dijelu Hrvatske, riječ je o izoliranom incidentu", rekla je.

Kako kaže, jedini kontakt s agencijom "Vip Holiday Booker" preko koje su unajmili vilu je njihov advokat Vinko Ljubičić, a vlasnik agencije nije im se izvinio za neugodnost koju su doživjeli. U međuvremenu su mejlom dobili molbu za saniranje štete u vili.

"Uputili su nam odštetni zahtjev koji se odnosi, vjerovali ili ne, na tri četke za WC, bravu ulaznih vrata koju su vlasnici mijenjali u noći tog užasa, potom bravu na kliznoj stijenki koja se, istina, zaglavila, što smo im i rekli. Naveli su još i stolić na kojem je nešto proliveno, u sobi koju su koristile dvije djevojčice. Traže i dubinsko čišćenje cijele kuće zbog prisutnosti životinja, to pravdaju time što neki budući gosti poslije nas mogu pokupiti alergiju", rekla je.