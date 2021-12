Nova Bondova djevojka zavela osnivača "Tindera"

Slavna glumica Ana de Armas, koja je publiku oduševila kao Bondova djevojka u najnovijem nastavku filma "Za smrt nema vremena", ponovo ljubi nakon što je početkom ove godine raskinula vezu s kolegom Benom Aflekom.

Ova 33-godišnja glumica viđena je kako se ljubi sa zgodnim muškarcem na ulici, a čini se da je riječ o izvršnom direktoru Tindera, Paulu Boukadakisu.

Par se nije razdvajao, a Ana je svom novom dečku u jednom trenutku čak skinula zaštitnu masku s lica kako bi mu udijelila strastveni poljubac.

Njih dvoje su strani mediji počeli da povezuju još tokom ljeta, a čini se da romansa i dalje cvjeta.

Pre Boukadakisa, lijepa Kubanka bila je u vezi s Benom Aflekom, a upoznali su se na setu filma "Deep Water".

Iako je sada vidno srećan sa svojom novom/starom ljubavi Dženifer Lopez, Aflek je nakon raskida s Anom de Armas, koji se navodno dogodio putem telefona, izgledao nesrećno neko vrijeme.

Ana de Armas swipes down her Tinder executive boyfriend’s face mask to give him a kiss while waiting to cross a street in Los Angeles. (December 12, 2021) pic.twitter.com/S0ByyUKXWs