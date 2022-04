Objavljena fotografija kraljice Elizabete iz 1928. godine

Na Twitter profilu kraljevske porodice objavljena je do sada neviđena fotografija Elizabete II nastala 1928. godine.

Ona je tada imala dvije godine. Isprva nije postojala mogućnost da ona ikada bude kraljica, ali sve se promijenilo kada je njen ujak Edward VIII abdicirao 1936. godine, a njen otac George VI postao kralj.

"Sretan rođendan, vaše veličanstvo! Danas kada kraljica puni 96 godina, objavljemo njenu fotografiju kada je bila mala princeza - imala je dvije godine", napisano je u opisu.

Elizabeta II ove godine slavi platinasti jubilej i to prvi u britanskoj istoriji. Podsjećamo, juče je objavljena njena fotografija nastala prošlog mjeseca na dvoru Windsor.

Iako se sada teško kreće, pozirala je sa svojim ponijima. Povodom 70. godišnjice vladavine dobila je i vlastitu Barbie lutku, koja će se u junu početi prodavati u londonskim prodavnicama Harrods, Selfridges i Hamleys.

Happy Birthday Your Majesty! Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2. Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee - a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3