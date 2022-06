Objavljena nova fotografija kćerke princa Harija i Megan Markl

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa objavili su novu fotografiju Lilibet povodom njenog prvog rođendana.

Fotografiju je prema pisanju stranih medija snimio porodični prijatelj Misan Hariman. Ovo je druga fotografija malene Lilibet koja je izašla u javnost. Prvi rođendan malene proslavljen je s članovima porodice i bliskim prijateljima u "Frogmore Cottageu".

Na fotografiji Lilibet je odjevena u svijetloplavu haljinicu, sjedi na travi, a njena crvena kosa odmah je sve podsjetila na njenog oca, princa Harija.

Portparol Saseksa rekao je da je zabava bila "ležerni, intimni piknik u dvorištu" za "bliske prijatelje i porodicu".

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around pic.twitter.com/bg3RY6MOEu