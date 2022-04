Oglasila se Marija Šerifović zbog Anastasije Ićurup

Pjevačica Marija Šerifović otkrila je na svom Instagramu da je takmičarka "Zvezda Granda" Anastasija Ićurup rješila da odustane od takmičenja nakon uvreda koje je dobila od strane žirija.

Naime, pjevačica i članica žirija Ana Bekuta pokrenula je raspravu vezanu za stajling takmičarke koja je obukla crveni provokativni kostim na sceni Granda. Marija je sada rekla da stoji iza svake svoje riječi.

"Dobri ljudi, dobar dan. Elem, zatrpali ste mi DM, želim da kažem da stojim iza svake svoje izgovorene reči, smatram da je to jedino ispravno i dalje. Zatekla me informacija da je kandidatkinja Anastasija Ićurup odustala od takmičenja, nije se žena osetila dobro, ne želim da bude deo toga. Da li bih ja to uradila? Ne bih, bila bih bolja i najbolja da žiriju pijem krv. Ova situacija se na ovaj način završava", rekla je Marija na snimku koji je objavila.

Podsjetimo, žiri je iznjeo svoje mišljenje na račun Anastasijinog oblačenja.

"Ja ne znam šta to znači, gde vi to nalazite, gde kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. To je tako jeftino, izgledate jeftino da je to katastrofa. Ne može ovo ovako, deco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na decu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih teraš da se ovako oblače. Ovo je neprimerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad", rekla je Ana Bekuta, prenosi Telegraf.