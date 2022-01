Oglasila se Milica Pavlović nakon što je momku iz publike bacila telefon

Popularna pjevačica Milica Pavlović oglasila se povodom incienta na jednom njenom nastupu kada je dečku iz publike uzela i bacila telefon.

Naime, snimak incidenta kruži društvenim mrežama kruži, a sada je Milica na svom Instagram profilu objasnila šta se desilo i da je dečku iz publike bacila telefon jer je, kako je napisala, pokušao da snimi ispod njene suknje.

"Upozorila sam ga jednom, upozorila sam ga drugi put. Treći put sam reagovala. To što sam žensko u haljini i nalazim se na sceni ne znači da ne zaslužujem osnovno poštovanje, Zgrožena sam i razočarana kako neki muškarci tretiraju žene, kao i da bez blama i uprkos upozorenjima misle da je potpuno normalna pojava da 'pokušavaju da im se zavuku pod suknju' i da bi mi verovatno trebalo da budemo srećne i da se osećamo poželjno zbog tog gesta", rekla je Pavlovićeva.

Kaže da ne smije ni zamisliti kroz šta sve djevojke prolaze u izlascima i kako ih tretiraju ovakvi muškarci, jer, Pavlovićeva smatra da je ovo jedan vid seksualnog zlostavljanja na koje niko nema pravo.

"I da ponovo bih bez razmišljanja uradila isto. Ponovo bih uzela telefon i bacila ga u nameri da zaštitim sebe i svoje dostojanstvo i da pokažem takvim muškarcima da je to što rade sramno, nedopustivo i zaslužuje svaku osudu. Ako to uopšte mogu da razumeju i shvate. Devojke glavu gore, suprostavite se ovakvim muškarcima i pokažite im gde im je mesto. To što smo nežniji po ne znači da smo osuđene da trpimo i tolerišemo ovakvo ponašanje", napisala je Milica.

Milica je dobila brojnu podršku od svojih pratilaca, a pjevačica i članica grupe "Hurricane", Sanja Vučić, prokomentarisala je koleginicinu objavu i podijelila da je i ona imala iste "scene".

"Nebrojano puta se desilo, i svaki put sam na mikrofon rekla. Mora da postoji doza poštovanja i vaspitanja! Nedopustivo!", prokomentarisala je Sanja, prenosi Telegraf.